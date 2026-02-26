Durante una riunione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, l’ambasciatore francese a Ginevra ha chiarito che non sarà richiesta alcuna dimissione di una relatrice speciale sui territori palestinesi occupati. La stessa ha commentato di aver atteso scuse in relazione a determinati commenti, senza però riceverle. La discussione ha coinvolto diverse posizioni e opinioni sulla questione.

L ‘ambasciatore francese presso le Nazioni Unite a Ginevra non ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, durante una riunione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che si è tenuta mercoledì 25 febbraio. Si tratta di una retromarcia rispetto a quanto aveva annunciato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot. Il passo indietro della Francia. Alla fine Parigi ha abbandonato l’idea di chiedere le dimissioni di Albanese, come ha riferito Politico, che sottolinea che i singoli membri dell’Onu non hanno alcun modo formale per costringerla a dimettersi prima della scadenza del suo mandato nel 2028, a meno di una risoluzione del Consiglio per i diritti umani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francesca Albanese, Francia non chiederà più le sue dimissioni dall’Onu. Lei: “Mi sarei aspettata delle scuse”

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu per le sue parole contro Israele: “Oltraggiose”Parigi ha ufficialmente chiesto le dimissioni di Francesca Albanese dal suo incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori...

Leggi anche: La Francia vuole le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu: “Le sue parole su Israele irresponsabili”. Cosa ha detto ad Al Jazeera

Temi più discussi: Francesca Albanese, il caso ora spacca l'Onu. E la Francia congela la risoluzione per le dimissioni: Se si votasse, non passerebbe; Pressioni dalla Francia, Albanese a Euronews: Non mi dimetto; Blog | Francesca Albanese: com'è arrivata fin lì e perché Francia e altri stati ne chiedono la rimozione dall'ONU; Perché Albanese deve lasciare le Nazioni Unite.

Francesca Albanese, la Francia ritira la richiesta di dimissioni dall'OnuDopo averla messa nel mirino per le sue dichiarazioni oltraggiose, la Francia opta per un richiamo. Parigi aveva annunciato che avrebbe chiesto di rimuovere Francesca Albanese, relatrice speciale ... tg24.sky.it

Francesca Albanese, dietrofront Francia: no richiesta dimissioniMarcia indietro della Francia sul caso di Francesca Albanese. Contrariamente a quanto annunciato nelle scorse settimane in Parlamento dal ... stream24.ilsole24ore.com

Diffamazione fallita: il ritiro delle accuse contro Francesca Albanese smaschera una pericolosa operazione di delegittimazione. La vicenda che ha coinvolto Francesca Albanese rappresenta un caso emblematico di come la diffamazione possa essere utilizzat facebook

Politico: 'Parigi opta per un semplice richiamo' verso Francesca Albanese all'Onu. Il portavoce del ministero degli Esteri: 'Dovrebbe avere la dignità di dimettersi' #ANSA x.com