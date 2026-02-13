Olimpiadi 2026 Francesca Lollobrigida | Mi dispiace per le critiche su mio figlio

Francesca Lollobrigida ha risposto alle critiche ricevute dopo aver abbracciato il figlio Tommaso in braccio durante l’intervista post vittoria alle Olimpiadi 2026 a Milano. La nuotatrice ha spiegato di sentirsi ferita dalle accuse, sottolineando che il gesto era spontaneo e legato alla gioia del momento, e ha aggiunto che il suo bambino, di soli tre anni, era presente e visibilmente emozionato.

Francesca Lollobrigida è stata criticata ed è finita al centro delle polemiche per la sua intervista post vittoria olimpica nella quale tiene il figlio Tommaso in braccio. “ Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi, io sono stata molto spontanea, volevo abbracciare mio figlio perché non lo vedevo da una settimana”, ha detto la campionessa di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi 2026. “Poi giusto un bacio per salutarlo, l’ho strappato a mia sorella, poi lui voleva a sua mamma. Mi è dispiaciuto, soprattutto dalle donne, dobbiamo incoraggiarci a vicenda, a me per esempio la vittoria di Federica (Brignone) mi ha gasato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lollobrigida si sfoga sulle polemiche legate ai commenti su suo figlio, spiegando di essere rimasta male per le parole dure che ha ricevuto dopo aver condiviso un momento di affetto pubblico.

Francesca Lollobrigida conquista il suo secondo oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma subito dopo si sfoga sui social contro le critiche che ha ricevuto, chiedendo di non toccare suo figlio.

