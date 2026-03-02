Camion in manovra non si accorge di lei e la investe Saveria morta a 42 anni nel piazzale dell’azienda

Un camion in manovra non si accorge di una donna e la investe nel piazzale di un’azienda di trasporti a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. La vittima, una lavoratrice di 42 anni, era impegnata nel suo turno quando è avvenuto l’incidente mortale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

I colleghi lo trovano morto sul camion: tragedia nel piazzale dell'aziendaEra arrivato in quel di Castenedolo nella notte per una consegna e sarebbe dovuto ripartire nel primo pomeriggio di ieri.

Si schianta contro un camion dell’immondizia: Luisa muore a 42 anni in Salento, aveva quattro figliLo scontro tra l'auto della donna ed un autocompattatore è avvenuto lungo la strada provinciale 360, nel tratto che collega Casarano a Taurisano.

