Fotocopisteria Francia I loro piatti-icona arrivano dall’Italia

In una fotocopisteria nel paese, sono arrivati piatti italiani che riproducono specialità francesi come il boeuf miroton e il gateau aux amandes. Questi piatti sono molto apprezzati in Francia e ora trovano una versione corrispondente in Italia. Tra le figure storiche che hanno influenzato la cucina locale figura anche Caterina de’ Medici.

Louise Léonard è un personaggio letterario. Se chiedessi chi è, pochissimi saprebbero rispondere, ma se chiedessi chi è madame Maigret molti, tutti i fans di Georges Simenon, papà del commissario Maigret, saprebbero rispondere. Madame Maigret e Louise Léonard sono la stessa persona: la moglie del burbero investigatore dal cuore d’oro. Madame Maigret è una cuoca straordinaria. «Ogni sera, appendendo il cappello, il commissario Maigret si divertiva a indovinare quale delizia sua moglie gli avesse cucinato: un boeuf miroton, una blanquette de veau, del fricandeau all’oseille, una tarte aux mirabelles, un gateau aux amandes». Piatti, tutti, popolari e tipicissimi della cucina francese.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fotocopisteria Francia. I loro piatti-icona arrivano dall’Italia Notizie correlate Leggi anche: Italia: avversari nella Nations League, arrivano Francia, Belgio e Turchia. Scopri di più! Leggi anche: Sinner e Alcaraz, l'avvertimento di Piatti: "Attenzione a Djokovic: a differenza loro..."