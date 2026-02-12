Italia | avversari nella Nations League arrivano Francia Belgio e Turchia Scopri di più!

Questa mattina si è svolto il sorteggio della Nations League e l’Italia è finita in un girone complicato. La nostra nazionale affronterà Francia, Belgio e Turchia, tutte squadre di alto livello. La sfida si preannuncia dura, e gli azzurri dovranno prepararsi bene per competere contro avversari così forti. La prima partita potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, e il clima tra tifosi si fa subito caldo.

Il Sorteggio della Nations League: L'Italia in un Gruppo Difficile. Il 5 settembre 2025, Bergamo è stata testimone di un'importante partita di qualificazione al FIFA World Cup 2026, dove l'allenatore Gennaro Gattuso ha guidato l'Italia contro l'Estonia. L'incontro, che si è tenuto allo Stadio di Bergamo, ha visto Gattuso nel suo elemento, a gesticolare e motivare la sua squadra in un periodo fondamentale per il calcio italiano. (Foto di Mattia OzbotGetty Images) Recentemente, l'Italia ha scoperto i suoi avversari per la fase a gironi della UEFA Nations League.

