Riccardo Piatti, allenatore di tennis con una lunga carriera alle spalle, ha commentato le recenti performance di alcuni giocatori. Secondo Piatti, le differenze tra i vari tennisti si notano soprattutto nelle partite di maggiore rilevanza. In particolare, ha messo in guardia su Djokovic, evidenziando che la sua crescita si manifesta chiaramente durante incontri importanti, distinguendolo dagli altri giocatori di alto livello.

"Le evoluzioni importanti le vedi nei match importanti". A dirlo è Riccardo Piatti, allenatore di tennis con tanta esperienza alle spalle. Intervistato dal Corriere della Sera, Piatti si sofferma su Jannik Sinner. Il numero due al mondo ha centrato il Sunshine Double. Il motivo: perché è molto migliorato nel servizio o ci sfugge qualcos’altro? E la risposta di Piatti non si fa attendere: "In questa stagione, finora, ne ha giocato uno: la semifinale in Australia con Djokovic, rimesso in condizione dal lavoro enorme con Dalibor Sirola. Attenzione: a differenza di Alcaraz e Sinner, Nole arriverà a Parigi senza essersi massacrato sulla terra". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47136741 Insomma, "lì e a Wimbledon verrà fuori il vero Djoker. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner e Alcaraz, l'avvertimento di Piatti: "Attenzione a Djokovic: a differenza loro..."

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ATP Montecarlo 2026: i tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto. A chi è andata meglio?Inizia una nuova sfida. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner saranno gli osservati speciali al via del Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento ... oasport.it

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Il siparietto tra Jannik Sinner e Zizou Bergs dopo la vittoria in doppio a Monte Carlo. La strana esultanza diventata virale che ricorda quella di Lukaku e De Bruyne: https://fanpa.ge/d2fnY facebook

CHE ESORDIO INCREDIBILE Jannik Sinner e il belga Zizou Bergs superano la coppia Machac/Ruud per 6-4 7-5 #Tennis #ATP #Sinner #RolexMontecarloMasters x.com