Un esponente di Forza Italia ha suggerito ai segretari dei partiti di chiedere ai candidati di presentare il diploma scolastico come requisito di selezione. La proposta si basa sulla verifica delle qualifiche accademiche, oltre alla consultazione del casellario giudiziale. Secondo quanto affermato, inoltre, il possesso di un diploma non garantisce la capacità di comunicare in italiano, che resta considerata una competenza fondamentale.

"> Non solo casellario giudiziale: non è utile chi non sa parlare italiano. a cura di Cristiano Vella, venerdì 17 aprile 2026 alle 16:49, Napoli. Martusciello lancia la sfida sull’istruzione. Il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, sta cercando di cambiare le regole del gioco all’interno del partito, puntando su competenze e preparazione. Attraverso una lettera inviata ai segretari cittadini, Martusciello chiarisce che non basterà più avere un seguito elettorale per essere considerati candidabili. I nuovi candidati dovranno presentarsi con requisiti minimi di istruzione e capacità comunicativa, una mossa progettata per alzare il livello delle candidature e migliorare l’immagine del partito.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Forza Italia: Martusciello consiglia ai segretari di richiedere il diploma ai candidati.

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