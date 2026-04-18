La Fortitudo si prepara a sfidare Forlì, concentrando tutte le energie sulla partita in programma. Nel frattempo, si discute anche del progetto legato al ‘Fante’, simbolo che potrebbe sostituire l’aquila nello stemma della squadra. Nei prossimi giorni, la squadra sarà impegnata in due partite consecutive a Pesaro e Scafati, con l’obiettivo di conquistare punti importanti. La squadra si mantiene concentrata sugli impegni imminenti.

Un gufo al posto dell’aquila. Certamente a sorreggere lo stemma della Fortitudo, ma anche a osservare dall’alto i prossimi due fine settimana di Pesaro e Scafati. Con uno sguardo comprensibilmente interessato alla classifica di A2. Iettature sportive a parte, tira il fiato la Effe di coach Attilio Caja, ferma per il turno di riposo dovuto all’uscita di scena di Bergamo e alle prese con gli allenamenti in vista dell’ultima gara di regular season in programma domenica 26 aprile in quel di Forlì. Un derby cruciale più per i biancoblù che per la banda orchestrata dall’ex Antimo Martino (e Pietro Aradori), che a salvezza già incamerata proverà a giocarsi le risicatissime chance di un posto nei play-in.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, testa solo a Forlì. Il piano per avere il ’Fante’

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