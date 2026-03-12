Violenta rapina | per avere i soldi colpisce alla testa il titolare del locale con il cassetto

Nella notte, nel quartiere universitario di Lecce, un uomo ha rapinato il Kebab Faisal, un locale di ristoro in viale dell’Università. Per ottenere i soldi, ha colpito alla testa il titolare con il cassetto. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, causando paura tra clienti e dipendenti presenti nel locale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

È successo nella notte a Lecce, ai danni dei Kebab Faisal di viale dell'Università. Sul posto sono intervenute le volanti. Il malvivente è riuscito a fuggire a piedi, dileguandosi con l'incasso del momento ECCE – Notte di paura nel quartiere universitario di Lecce. Alle prime ore di oggi, un episodio di violenza ha colpito il Kebab Faisal, noto punto di ristoro situato in viale dell’Università. Intorno alle 4, un malvivente ha fatto irruzione nel locale, non esitando a colpire alla testa il malcapitato titolare, pur di impossessarsi dei soldi. Secondo quanto ricostruito dalle prime testimonianze e dal racconto della vittima, infatti, il rapinatore è entrato nel locale con un obiettivo preciso: il denaro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

