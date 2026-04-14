Forlì–Fortitudo da giovedì scatta la caccia al biglietto | attese indicazioni per i tifosi ospiti

Da giovedì sarà possibile acquistare i biglietti per il derby di basket tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, in programma domenica 26 aprile alle 18 al Palafiera. La prevendita sarà riservata ai tifosi locali, mentre si attendono ancora indicazioni ufficiali riguardo alla vendita per i supporter ospiti. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre e i rispettivi sostenitori.