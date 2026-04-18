Il Milan torna a schierare i suoi titolari in campo, con il ritorno del tridente composto da Leao, Athekame e Ricci fin dall'inizio. Saelemaekers sarà impiegato come esterno, mentre la formazione si prepara per la partita con i giocatori più esperti a disposizione. La scelta della squadra sembra puntare sulla massima fiducia nei titolari, pronti a scendere in campo sin dall'inizio.

Il tempo del tridente, di Athekame e Ricci dal primo minuto, di Saelemaekers punta esterna, di Leao spalleggiato da due ali, è finito alla svelta: Massimiliano Allegri riparte dal “vecchio” Milan per tornare a pedalare, dopo il doppio ko con Napoli e Udinese, e blindare la qualificazione in Champions, parola d’ordine ultra-primaria come ribadito di recente anche dal presidente Franco Scaroni: "È l’unico obiettivo e sono fiducioso, non mi sono mai illuso sullo scudetto". Tre ko nelle ultime quattro partite (e tre partite senza segnare), quattro nelle ultime sette: la striscia di ventiquattro risultati utili consecutivi è un lontano ricordo. Così come, appunto, il 4-3-3.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Formula Max per il Diavolo. Milan, riecco i titolarissimi

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