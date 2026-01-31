Oggi alle 15.30, nella scuola di musica moderna, si svolge un evento speciale. Si presenta il libro “Come il diavolo comanda” di Max De Rosa, con musica dal vivo di Massimo De Rosa e Marco Vignazia. L’ingresso è libero e l’appuntamento fa parte del ciclo di incontri ‘Amf Showcase’. La sala si riempirà di musica e parole, offrendo al pubblico una giornata di cultura e intrattenimento.

Per il ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di ‘Amf Showcase’, oggi, alle 15.30, nell’aula magna Stefano Tassinari della scuola di musica moderna, si terrà la presentazione del libro ‘Come il diavolo comanda’ di Max De Rosa con musica live di Massimo De Rosa, armonica e Marco Vignazia, chitarra e voce. In scena un racconto che rifiuta la biografia e abbraccia consapevolmente la ‘bugia d’autore’. È una storia che esaspera l’iconografia e l’aneddoto fino a portarli nel territorio del favolistico, senza mai perdere il legame con l’esperienza personale: come nelle narrazioni dei marinai, dove i fiordi diventano mostri marini e le popolane principesse di regni inesplorati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Come il diavolo comanda’, il libro. Max de Rosa in concerto narrativo

Approfondimenti su Max De Rosa

Giovedì 11 dicembre alle 19, in piazza della Seta a San Leucio di Caserta, l'Associazione Italiana Sommelier Campania, delegazione di Caserta, presenta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Max De Rosa

Argomenti discussi: ‘Come il diavolo comanda’, il libro. Max de Rosa in concerto narrativo; Sabato 31 gennaio 2026 alle 15:30 alla Scuola di Musica Moderna: Tra diavoli e leggende con Massimo De Rosa e Marco Vignazia; Tra diavoli, blues e bugie d’autore: Max De Rosa racconta Robert Johnson; Chi comanda davvero la classifica dei più forti in One Piece? Ecco i nuovi top 10!.

‘Come il diavolo comanda’, il libro. Max de Rosa in concerto narrativoPer il ciclo di appuntamenti gratuiti di ‘Amf Showcase’, oggi, alle 15.30, in aula magna ‘Stefano Tassinari’ un pomeriggio di narrazione tra armonica, chitarra e voce per un viaggio lungo un Missisipi ... ilrestodelcarlino.it

Gazzetta: "Il Diavolo è Rabiot. Adrien l'indispensabile: uomo chiave del Milan e Max non lo toglie mai" x.com

STASERA SI GIOCA PER LA VETTA: IL MILAN NON FA PRIGIONIERI! Mentre l'Inter spera in un passo falso dei rossoneri all'Olimpico, Max Allegri ha già pronta la strategia: Contropiede letale: La Roma di Gasp attacca Il Milan punge negli spazi. - facebook.com facebook