Scuola sempre più caos ed esplode il caso mensa | ai bimbi tranci di pizza e panini in attesa delle verifiche

La scuola della città vive giorni complicati. Dopo l’annuncio della chiusura di alcuni plessi per problemi strutturali, cresce il nervosismo tra genitori e bambini. Ora si aggiunge un nuovo problema: la mensa. Secondo diverse segnalazioni, molti bimbi si sono ritrovati a mangiare tranci di pizza e panini in fretta, in attesa che vengano fatte le verifiche sul servizio. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene in fretta.

Cresce l'allarme scuola in città. Dopo l'annuncio della dismissione per "questioni strutturali" di alcuni plessi comunali di riferimento per le famiglie, la nuova emergenza - stando alle segnalazioni di alcuni genitori - sembrerebbe essere collegata all'idoneità del servizio-mensa. Locali strutturalmente non consoni e fitti troppo alti sono alla base della preventivata dismissione di una serie di scuole comunali della nostra città. Nell'elenco compaiono plessi che costituiscono da sempre punti di riferimento e fiori all'occhiello dell'istruzione obbligatoria. Al Vomero, in particolare, si tratta della Ruotolo, ormai dismessa, e della Morelli.

