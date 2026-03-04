La Lega Calcio e Ea Sports FC hanno aperto un nuovo campo da calcio nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Milano. Alla cerimonia hanno partecipato Moise Kean, Andrea Ranocchia e Ciro Ferrara. L'iniziativa mira a offrire uno spazio dedicato ai giovani dell’oratorio, con l’obiettivo di favorire la crescita di futuri campioni e promuovere la passione per il calcio in città.

Ea Sports FC e la Lega Calcio Serie A hanno inaugurato alla presenza di Moise Kean e degli ex azzurri Andrea Ranocchia e Ciro Ferrara un campo da calcio presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Milano. Progettato per offrire uno spazio sicuro e inclusivo, la struttura mira ad aumentare la partecipazione, rafforzare le comunità locali e ispirare una nuova generazione di tifosi. Il campo FC Futures dell’Asd Fides Sma (affiliata al Centro Sportivo Italiano) diventa il simbolo di una nuova fase di questo programma globale su larga scala di Ea Sports che investe in modo significativo nel calcio di base (anche con borse di studio e programmi di allenamento innovativi ispirati agli esercizi presenti in Ea Sports Fc). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’iniziativa della Lega Calcio ed Ea Sports Fc nella metropoli lombarda. Un campo per l’oratorio in città: "Farà crescere i futuri campioni»

EA Sports FC 26, Electronic Arts svela il Team of the Year ed apre le votazioniEA SPORTS FC svela gli attesi candidati per i prestigiosi premi Team of the Year (TOTY) e il nuovo riconoscimento ai Capitani Team of the Year.

Leggi anche: Il kit 98/99 della Roma torna a nuova vita su EA Sports FC 26

Aggiornamenti e notizie su Lega Calcio

Temi più discussi: EA SPORTS FC e Lega Calcio Serie A inaugurano un campo da calcio Milano nell’ambito del programma FC FUTURES; EA SPORTS FC e Lega Calcio Serie A insieme per il programma programma FC FUTURES; Deliziosa entra nel network di Scegliamo da Campioni; Presentato il progetto della Lega nazionale dilettanti Abruzzo Scegliamo da campioni contro l'obesità e l'abuso di alcol fra i giovani.

EA SPORTS FC e Lega Calcio Serie A insieme per il programma programma FC FUTURESScopriamo questa iniziativa che vede coinvolte EA SPORTS FC e Lega Calcio Serie A, che hanno inaugurato un campo da calcio per la comunità a Milano nell'ambito del programma FC FUTURES ... multiplayer.it

Giornata della Memoria: le iniziative dell'Area CSR della Lega Dilettanti con giovani e scuoleL'Area Responsabilità Sociale della Lega Dilettanti lancia l’iniziativa Figurine della Memoria, promossa con Figurine Forever e ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, che ... corrieredellosport.it

Lega Calcio Serie A sostiene la @FondAutismo e in occasione delle Semifinali di andata di #CoppaItaliaFrecciarossa, in programma il 3 e 4 marzo, promuoverà la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo26. legaseriea.it/news/lega-cal x.com

Calcio: Udinese-Fiorentina, uniti in ricordo di Astori. Campagna prevenzione cardiologica con Lega Calcio A pochi giorni dall'anniversario della scomparsa di Davide Astori avvenuta il 4 marzo di otto anni fa per un problema cardiaco, Associazione Astori, Udi facebook