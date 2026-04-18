Nella settima settimana dell’IFL, il massimo campionato di football americano, le squadre affrontano partite decisive per il proseguimento della stagione. L’attenzione si concentra sulle prestazioni delle formazioni che cercano di mantenere il passo con la vetta, mentre altre mettono in gioco le proprie ambizioni di classifica. Gli incontri di questa fase rappresentano un momento di verifica per tutti i team coinvolti, con alcuni che si avvicinano a obiettivi ancora da definire.

La Week 7 dell’IFL, il massimo campionato nazionale di football, metterà diverse squadre davanti a un passaggio chiave: capire se possono restare agganciate al vertice o se dovranno cambiare obiettivo nella seconda metà di stagione. Tra queste ci sono anche i GLS Dolphins Ancona che, riposta in fondo al cassetto il titolo vanaglorioso di vice campioni di Italia sono ad un bivio per misurare le proprie ambizioni. Dopo il passo falso nell’esordio di Torino e la sconfitta di misura con Parma, sabato scorso i GLS Dolphins hanno trovato il primo successo stagionale surclassando i Marines Lazio con una gara che, nonostante un roster in emergenza, ha visto soluzioni offensive alternative che hanno funzionato alla perfezione ed una difesa che con il rientro di capitan Giardinieri ha ritrovato il metronomo di reparto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Football americano, l’offensiva dei Dolphins sembra funzionare

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