Football Americano

Le Aquile hanno aperto con successo il campionato di football americano, vincendo in trasferta contro i Warriors Bologna con il punteggio di 22-2. La partita è stata intensa e fisica, con la maggior parte dei punti segnati nell’ultimo quarto, dopo una sfida combattuta che ha visto entrambe le squadre impegnate su molti scudi.

Inizia nel migliore dei modi il campionato delle Aquile, che espugnano il campo dei Warriors Bologna con un convincente 22-2, al termine di una gara intensa e fisica, decisa dagli episodi nell'ultimo quarto. Gli estensi partono forte. Dopo aver vinto il coin toss (e aver declinato), l'attacco guidato da Ryan Kraft colpisce subito nel primo drive: passaggio dalle 9 yards per Fabro, touchdown, con extra point di Antochi a segno per il 7-0. Un avvio deciso che indirizza immediatamente l'inerzia della partita. Nel corso del primo tempo la difesa bolognese riesce progressivamente ad arginare l'attacco delle Aquile. Un ottimo ritorno di punt dei Warriors porta l'offense di casa in posizione favorevole, ma la difesa estense – ben orchestrata da coach Hanely – nega la segnatura con grande solidità.