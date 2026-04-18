Fontivegge piromane distrugge un giardino | scatta il terrore

Nella serata di giovedì 16 aprile, intorno alle 23:00, un incendio di origine dolosa ha danneggiato un giardino situato in via Luzzati a Fontivegge. Un individuo ha appiccato il fuoco, causando danni alla vegetazione e creando panico tra i residenti della zona. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per le indagini e per contenere l’incendio.

Un atto di vandalismo con fuoco ha colpito il giardino in via Luzzati a Fontivegge nella serata di giovedì 16 aprile, intorno alle ore 23:00. L’incendio ha distrutto l’ombreggiante fissato alla rete di recinzione della proprietà di Giulietto Albioni, che è intervenuto tempestivamente per evitare che le fiamme si propagassero alle vetture parcheggiate nelle vicinanze. L’allerta è stata lanciata dal gestore del ristorante Mangiafuoco, il quale ha fornito una ricostruzione dettagliata dei fatti avvenuti poco prima dell’episodio nel giardino. Circa mezz’ora prima del rogo, una donna con tatuaggi e piercing avrebbe richiesto l’accesso ai servizi igienici del locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontivegge, piromane distrugge un giardino: scatta il terrore Notizie correlate Leggi anche: Allarme piromane a Fontivegge, a fuoco l'ombreggiante di un giardino Allarme bomba, scatta l’evacuazione: terrore in italia, proprio lìMomenti di forte apprensione nella mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano, dove una segnalazione improvvisa ha fatto scattare un allarme bomba...