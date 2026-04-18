Allarme piromane a Fontivegge a fuoco l' ombreggiante di un giardino

Nella serata di giovedì 16 aprile, intorno alle 23, un incendio è divampato in via Luzzati a Fontivegge, coinvolgendo l’ombreggiante di un giardino. La segnalazione è stata diffusa da un residente sul gruppo Facebook

Incubo piromane a Fontivegge. La segnalazione arriva da Giulietto Albioni che sul gruppo Facebook "Progetto Fontivegge" denuncia quanto accaduto pochi giorni fa: "Un increscioso episodio di piromania è accaduto ieri sera (giovedì 16 aprile) in via Luzzati a Fontivegge verso le 23.00 e ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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