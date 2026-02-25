Racalmuto Petrotto presenta un’interrogazione su biblioteca e asilo nido | esposto alla Regione sui fondi Pnrr

Il consigliere d’opposizione solleva dubbi sul trasferimento in locali privati, sull’utilizzo di 640 mila euro e sulle procedure di affidamento del servizio educativo Secondo quanto esposto, la biblioteca, oggi ospitata in locali di proprietà comunale accanto alla scuola elementare Generale Macaluso, sarebbe destinata a essere trasferita in un immobile privato in affitto, in via Garibaldi, nei pressi della chiesa di San Pasquale. In precedenza era stata ipotizzata la collocazione presso il Castello Chiaramontano, soluzione poi risultata impraticabile per presunte carenze di adeguamento alle normative di sicurezza, nonostante le rassicurazioni del sindaco Calogero Bongiorno. La questione si collega all’utilizzo dei fondi Pnrr, pari a circa 640 mila euro, destinati all’ampliamento dell’asilo nido comunale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

