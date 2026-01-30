Cardiochirurgia Taormina Faraone e Musolino criticano l' accorpamento a Catania | Un vero scippo

La decisione della regione di spostare la cardiochirurgia pediatrica di Taormina al Policlinico di Catania invece che al Papardo di Messina ha scatenato le critiche dei due primari, Faraone e Musolino. I medici definiscono i dati forniti dalla regione “artificiali, confusi e privi di riferimenti temporali”, accusando il governo locale di aver fatto un vero e proprio scippo alla struttura di Taormina. La questione ora rischia di trasformarsi in un caso politico, mentre i medici si preparano a difendere il loro reparto

Il deputato e la senatrice di Italia Viva, in una nota congiunta, hananto la decisione della Regione e annunciano delle interrogazioni in Parlamento "I dati con cui la regione ha spiegato la decisione di accorpare la cardiochirurgia pediatrica di Taormina alla Cardiochirugia per adulti del Policlinico di Catania, anziché al Papardo di Messina, sono artificiosi, confusi, senza riferimenti temporali". Così Davide Faraone e Dafne Musolino, parlamentari di Italia Viva, commentano la recente aggregazione del reparto taorminese alla struttura catanese. In una nota, i due politici proseguono: "Un artificio logico argomentativo per giustificare quello che è un vero e proprio scippo a Messina.

