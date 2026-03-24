Chi è Felice Romano il presidente milionario della Scafatese che distribuiva banconote da 500 euro

Felice Romano, presidente della squadra di calcio locale, è diventato protagonista di un episodio virale dopo aver distribuito banconote da 500 euro durante un evento pubblico. Il video che mostra questa scena ha attirato l’attenzione sui social media. Romano, noto per la sua posizione di rilievo nella società sportiva, si trova ora al centro dell’attenzione mediatica.

Felice Romano è il presidente della Scafatese che in queste ore è diventato virale per un video in cui distribuiva banconote finite da 500 euro. È a capo di un'azienda leader nel settore agroalimentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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