Folli a Eboli ordigno in un palazzo | indagini in corso per risalire all’autore del gesto

A Eboli, questa mattina, un ordigno è stato trovato davanti a un palazzo in via Don Giuseppe Diana. I residenti hanno riferito di aver capito che chi ha messo la bomba carta aveva pianificato tutto in anticipo. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per identificare l’autore del gesto e stanno raccogliendo elementi sulla scena. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbero aver capito chi è stato. I residenti della palazzina di via Don Giuseppe Diana ad Eboli sono quasi certi che la persona che ha posizionato una bomba carta davanti all’abitazione di una famiglia all’alba di questa mattina, aveva già premeditato tutto. Alcuni dicono si tratti addirittura di un residente dello stesso condominio che ha avuto già problemi con la giustizia e che farebbe uso di sostanze stupefacenti. All’interno di quelle abitazioni ci sarebbe anche la moglie del presunto autore dell’attentato che già in passato aveva mostrato atteggiamenti poco consoni nei confronti di tutti i condomini, stando a quanto dichiarato proprio da chi vive quotidianamente quel rione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Folli a Eboli, ordigno in un palazzo: indagini in corso per risalire all’autore del gesto Notizie correlate Furti in città: un appartamento preso di mira nel cuore del centro, indagini in corso per risalire ai responsabiliUn furto di grande entità ha scosso il cuore di Capaccio Scalo, nella provincia di Salerno, nel tardo pomeriggio di martedì 3 febbraio 2026. Trovato ennesimo ordigno ad Eboli, durante le operazioni di disinnesco in corso: nessuna interferenza con il "Bomba day"Nuovo ordigno bellico ritrovato a Eboli: un cittadino, durante le operazioni di disinnesco delle altre due bombe di oggi, ha notato quello che... Altri aggiornamenti Operazioni di bonifica a Eboli: disinnescato il primo ordigno in località SerracapilliConcluso il disinnesco del primo ordigno bellico a Eboli. Gli artificieri riaprono l'uscita di Campagna, ma resta l'allerta per la bomba britannica ... infocilento.it Eboli, rinvenuto il terzo ordigno bellico durante il Bomba dayColpo di scena ad Eboli questa mattina mentre è in corso il Bomba day per mettere in sicurezza le zone dove nei giorni scorsi sono state rinvenute due bombe risalenti al secondo ... ilmattino.it