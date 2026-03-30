I funerali di Roversi-Monaco | folla in Cattedrale Monsignor Ottani | Ha lasciato la sua impronta

Oggi nella Cattedrale di San Pietro si sono svolti i funerali di Fabio Roversi-Monaco, con una grande partecipazione di persone. Durante la cerimonia, il sacerdote ha ricordato l’impronta lasciata dal defunto. La salma è stata accompagnata da familiari, amici e rappresentanti istituzionali. La funzione è durata diverse ore, con momenti di raccoglimento e commemorazioni.

Bologna, 30 marzo 2026 – La cattedrale di San Pietro apre le sue porte per le esequie accademiche di Fabio Roversi-Monaco. Via Indipendenza è un tappeto di persone che riempiono la chiesa per dare l’ultimo saluto al giurista e storico rettore dell’Alma Mater. Nelle prime file, a sostenere la famiglia, ci sono i ministri Matteo Piantedosi e Anna Maria Bernini e il senatore Pier Ferdinando Casini; il prefetto Enrico Ricci e il questore Gaetano Bonaccorso. Presente il rettore Giovanni Molari, il professore Romano Prodi e la vicesindaca Emily Clancy, l’ex sindaco di Bologna Virginio Merola. Tra gli altri, Gian Luca Galletti e anche Patrizia Pasini, presidente di Fondazione Carisbo, di cui Roversi Monaco è stato alla guida dal 2001 al 2013. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I funerali di Roversi-Monaco: folla in Cattedrale. Monsignor Ottani: “Ha lasciato la sua impronta” Articoli correlati Fabio Roversi-Monaco, il lungo addio: cerimonia in Santa Lucia e funerali in cattedrale con ZuppiBologna, 30 marzo 2026 – In ateneo e nella città: si terrà oggi l’ultimo saluto di Bologna al Magnifico rettore Fabio Roversi-Monaco. Funerali Fabio Roversi Monaco, quando e dove Bologna lo saluterà per l’ultima voltaBologna, 28 marzo 2026 – Tutta Bologna saluterà per l’ultima volta Fabio Roversi Monaco, scomparso venerdì all’età di 87 anni, nella giornata di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a I funerali di Roversi Monaco folla in... Temi più discussi: Morto Fabio Roversi Monaco, le esequie nell'Aula Magna dell'università; Funerali Fabio Roversi Monaco, quando e dove Bologna lo saluterà per l’ultima volta; Fabio Roversi Monaco è morto: addio all’ex rettore dell’Alma Mater, che guidò per quindici anni; Roversi Monaco, lunedì i funerali a Bologna -. La diretta. Il lungo addio a Fabio Roversi Monaco: i funeraliAttese centinaia di persone nell’aula magna di Santa Lucia dove il feretro arriverà alle 12. Poi le esequie religiose in cattedrale ... bologna.repubblica.it I funerali di Fabio Roversi Monaco in diretta: la cerimonia all'Alma Mater e le esequie religiose dell'ex RettoreLa diretta dei funerali di Fabio Roversi Monaco a Bologna. Le esequie accademiche nell'aula magna di Santa Lucia e l'ultimo saluto in San Pietro all'ex rettore dell'Alma Mater con il cardinale Zuppi ... corrieredibologna.corriere.it Addio a Fabio Roversi-Monaco: Bologna lo ricorda tra emozione e istituzioni | FOTO e VIDEO x.com Ravenna. Il PRI emiliano romagnolo partecipa alle esequie di Fabio Roversi Monaco con una delegazione della Segreteria regionale - facebook.com facebook