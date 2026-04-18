Foggia | omicidio Carta quella caduta mortale dal balcone tre anni fa Lunedì autopsia sul corpo del 42enne ucciso a colpi di arma da fuoco il 13 aprile

A Foggia, nel 2023, un uomo è morto dopo essere caduto dal balcone di un edificio dove risiedevano la sua famiglia. La vittima è stata colpita da alcuni colpi d’arma da fuoco in strada la sera del 13 aprile, mentre passeggiava con il cane. Lunedì si terrà l’autopsia sul corpo del 42enne, ucciso tre anni fa, in un episodio diverso che coinvolge la stessa famiglia.

Nel 2023 un uomo morì, cadendo dal balcone di un palazzo. Lo stesso in cui abita la famiglia Carta. Annibale (Dino) Carta è stato ucciso in strada la sera del 13 aprile, mentre portava a spasso il cane. Gli inquirenti e gli investigatori valutano se l’accaduto nel 2023 possa essere messo in relazione, in qualche modo, con l’omicidio dell’altra sera a Foggia. Lunedì l’autopsia sul corpo di Dino Carta. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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