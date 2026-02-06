Il focus della Ssc Napoli sul Genoa prossimi avversari in campionato

Il Napoli si prepara ad affrontare il Genoa di De Rossi nel prossimo turno di campionato. La squadra di Antonio Conte ha iniziato a studiare gli avversari, analizzando i punti forti e le possibili strategie da usare in campo. I partenopei vogliono mettere pressione e ottenere i tre punti, mentre il Genoa vuole continuare a crescere e sorprendere. La partita si avvicina e i tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà questa sfida.

Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino il Genoa di Daniele De Rossi, prossimi avversari sabato 7 febbraio alle ore 18 allo stadio Marassi. I precedenti ufficiali tra le due squadre a Marassi sono 60: bilancio di 21 successi del Genoa (ultimo 2-1 nella Serie A 202021), 21 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie A 202324) e 18 vittorie del Napoli (ultima 1-2 nella Serie A 202425).Dalla stagione 201213, il Napoli ha perso solo una volta nelle sfide contro il Genoa (2-1 per i rossoblù nel 202021): bilancio rimanente di 16 vittorie azzurre e 8 pareggi, tutte in Serie A, con 48 reti segnate dai campani e 21 dai liguri.

