Cobolli show | travolge Zverev ed è in finale a Monaco Poi la dedica in lacrime al piccolo Mattia

Il tennista romano ha vinto il suo primo incontro contro un avversario tra i primi cinque del mondo, con un punteggio di 6-3 6-3, e si è qualificato per la finale del torneo di Monaco. Dopo la vittoria, ha dedicato la vittoria in lacrime a un bambino di nome Mattia. La finale è programmata per domenica alle 13.

Forse non è un caso che la prima vittoria di Flavio Cobolli in carriera contro un top 5 sia avvenuta proprio oggi. Il romano, in finale nell’Atp 500 di Monaco dopo il clamoroso successo contro il n. 3 del mondo Alexander Zverev, ha portato in campo una forza che solo il dolore può dare. Quello che arriva da una scomparsa. Le lacrime di Flavio a fine partita sono tutte per Mattia Maselli, 13enne promessa del Tennis Club Parioli, morto ieri e ricordato dal vincitore della coppa Davis: "Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te - aveva scritto su Instagram - La scuola tennis non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli show: travolge Zverev ed è in finale a Monaco. Poi la dedica in lacrime al piccolo Mattia Notizie correlate Cobolli fa l’impresa: batte Zverev e vola in finale a Monaco. Poi la dedica in lacrime al giovane Mattia: “In ogni punto che giocherò, ti penserò”Un doppio 6-3 per battere per la prima volta Alexander Zverev, numero 3 del mondo, a Monaco di Baviera – a casa sua – in semifinale. Atp Monaco, Cobolli super anche contro Zverev: 2-0 e finale. Poi le lacrime per l'amico 13enne scomparso ieriStraordinario Flavio Cobolli che manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del «Bmw Open»,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: ATP Monaco 2026, debutto vincente per Ben Shelton e Francisco Cerundolo; DIRETTA ATP MONTECARLO 2026 | Cobolli Blockx video streaming tv: vincono Zverev e Fonseca (8 aprile). Cobolli show: travolge Zverev ed è in finale a Monaco. Poi la dedica in lacrime al piccolo MattiaIl romano vince per la prima volta con un top 5 con un netto 6-3 6-3. Domenica giocherà la finale alle 13.30 contro il vincente tra Ben Shelton e Alex Molcan. Dedica a un 13enne, promessa del Tennis C ... msn.com Cobolli come Sinner, travolge Zverev e vola in finale a Monaco: le lacrime di Flavio per l'amico 13enne mortoCobolli come Sinner, travolge Zverev e vola in finale a Monaco: successo capolavoro per Flavio, che poi scoppia in lacrime per l'amico 13enne morto a Roma. sport.virgilio.it Cobolli show a Monte Carlo: l’esilarante aneddoto sul conto a cena con Berrettini e Musetti. Un racconto divertito e divertente prima del Masters 1000: https://fanpa.ge/IvXqT facebook #Cobolli- #Zverev, semifinale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com