Nel torneo Atp Monaco, Flavio Cobolli ha vinto contro Alexander Zverev in due set, qualificandosi per la finale del «Bmw Open». Dopo la vittoria, Cobolli ha mostrato emozione, piangendo in ricordo di un amico 13enne scomparso ieri. La partita ha visto Cobolli scatenato, mentre Zverev è stato eliminato. La finale si terrà nelle prossime ore, con Cobolli che ha ottenuto il passaggio alla fase decisiva del torneo.

Straordinario Flavio Cobolli che manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del «Bmw Open», Atp 500 da 2.561.110 euro, di scena sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Prova dominante contro il campione uscente Prova sontuosa quella del 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, che si è imposto per 6-3 6-3 dopo un’ora e 9 minuti di gioco, stoppando la corsa di Zverev verso il quarto titolo in Baviera. Cobolli, che aveva perso entrambi i confronti precedenti col tedesco (ottavi Roland Garros e quarti Halle nel 2025), centra dunque la sua quinta finale in carriera nel circuito maggiore.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atp Monaco, Cobolli scatenato contro Zverev: 2-0 e finale. Poi le lacrime per l'amico 13enne scomparso ieri

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