Ranking ATP 2 marzo 2026 | Flavio Cobolli scala la classifica e l’Italia festeggia Cinà in top-200!

Il ranking ATP aggiornato al 2 marzo 2026 mostra un passo avanti di Flavio Cobolli, che sale di posizione, portando l’Italia a vantare tre giocatori tra i primi quindici del mondo. Con l’ingresso di Cinà nella top-200, questa giornata segna un momento importante per il tennis maschile italiano. La classifica riflette i recenti risultati dei giocatori e il loro posizionamento a livello globale.

Un lunedì 2 marzo speciale per l’Italia del tennis maschile. Nel consueto aggiornamento della classifica mondiale, si può constate che il Bel Paese potrà contare da oggi su tre giocatori in top-15 del ranking ATP. Un risultato considerevole non solo per il dato numerico in sé, ma anche per l’età dei tennisti in questione, ovvero Jannik Sinner (classe 2001), Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli (classe 2002). Una settimana in cui le “quotazioni” di Sinner e Musetti sono rimaste stabili in graduatoria, essendo sempre n.2 e n.5 del mondo. Chi ha compiuto un grande salto in avanti è stato Cobolli, grazie allo splendido percorso nel torneo ATP500 di Acapulco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Cobolli vince l'Atp Acapulco 2026, batte Tiafoe e firma il suo best ranking: Me lo meritoUn dato statistico evidenzia l'impresa di Cobolli che con questo successo è diventato il quarto tennista nato negli anni 2000 a vincere titoli Atp su più superfici, insieme a Carlos Alcaraz, Jannik ... today.it

Tennis, Flavio Cobolli vince il Torneo di Acapulco: è top 15 ATPAltra giornata storica per l'Italia del Tennis con tre italiani in top 15 grazie alla vittoria in Messico di Flavio Cobolli , che conquista l ’ATP 500 di Acapul ... sportface.it

Dopo la vittoria del 500 di Acapulco, Flavio Cobolli ha commentato cosi questa vittoria e tutta la sua gioia per questo terzo titolo ATP: “Da bambino sognavo questo momento. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il facebook

Flavio Cobolli vince l'Atp 500 di Acapulco: "Sognavo questo momento fin da bambino". Battuto Tiafoe in finale. Da domani sarà n.15 mondiale #ANSA x.com