Flavio Cobolli vince la battaglia con Kecmanovic e accede in finale nell’ATP di Acapulco!

Flavio Cobolli ha vinto la partita contro Kecmanovic e si è qualificato per la finale dell’ATP di Acapulco. Il tennista romano ha superato l’avversario in due set, portandosi così a un passo dal titolo nel torneo ATP 500. La finale si giocherà nei prossimi giorni, dopo questa vittoria significativa nel torneo messicano.

Flavio Cobolli ce l’ha fatta ancora una volta. Il tennista romano ha conquistato l’accesso alla finale dell’Abierto Mexicano Telcel, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.469.450 dollari, in corso sul cemento dell’Arena GNP di Acapulco, in Messico. Nella notte italiana, il 23enne azzurro, numero 20 del ranking e quinto favorito del seeding, ha superato il serbo Miomir Kecmanovic, numero 84 ATP, per 7-6 (5), 3-6, 6-4, al termine di quasi due ore e mezza di battaglia intensa. Per Cobolli si tratta della quarta finale in carriera. Lo scorso anno aveva trionfato nel 250 di Budapest contro Baez e nell’ATP 500 di Amburgo superando Rublev, mentre aveva perso la finale del 500 di Washington nel 2024 contro Korda. 🔗 Leggi su Oasport.it

