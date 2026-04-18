Nella giornata di ieri, sulla terra battuta di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha sconfitto Alexander Zverev e si è aggiudicato l'accesso alla finale dell’ATP 500 locale. La partita ha visto il giovane italiano prevalere sull’avversario tedesco, segnando una tappa importante nel suo percorso nel circuito professionistico. La finale si giocherà nei prossimi giorni, determinando il suo primo grande risultato in un torneo di questa portata.

Sulla terra battuta di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli firma l’impresa più significativa della sua carriera, conquistando la finale dell’ATP 500 bavarese. Il tennista romano supera con autorità il numero 3 del mondo, Alexander Zverev, imponendosi con un netto 6-3 6-3 in poco più di un’ora. Una prova di altissimo livello, costruita con continuità e lucidità, in cui l’azzurro non concede mai l’iniziativa al campione in carica — già tre volte vincitore del torneo — mantenendo un’intensità costante dall’inizio alla fine. Il suo tennis, aggressivo e propositivo, tocca picchi di qualità raramente espressi in precedenza, come conferma anche l’elevato indice di rendimento registrato a fine match.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli è super a Monaco! Schianta Alexander Zverev e vola in finale sulla terra tedesca

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