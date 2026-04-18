Firenze mille euro di multa per aver contestato Vannacci | Assurdo così si criminalizza il dissenso

A Firenze, quattro persone hanno ricevuto una multa di 1.000 euro ciascuna per aver partecipato a una manifestazione di protesta il 28 marzo contro l'apertura di una sede di un partito di estrema destra nel quartiere Rifredi. Le contestazioni riguardano l’atto di aver preso parte alla protesta contro l’inaugurazione della sede, senza altri elementi che coinvolgano eventuali atti di violenza o comportamenti illeciti. La vicenda ha suscitato reazioni di critica sui modi di applicare le sanzioni.

Quattro persone si sono viste recapitare una multa da 1.000 euro. Il motivo? Lo scorso 28 marzo hanno partecipato a una manifestazione di protesta contro l’apertura della sede di Futuro Nazionale, il partito di estrema destra di Roberto Vannacci, nel quartiere Rifredi, a Firenze. Ad annunciarlo è il Comitato Tanucci Piazza Libera, che ha chiesto alla sindaca Sara Funaro di prendere posizione. «È assurdo. Nella notifica mi viene contestato di aver parlato al megafono invitando i presenti a rimanere in piazza per contestare Vannacci», racconta Chiara Bartoli, del Comitato, a Repubblica Firenze. Le sanzioni recapitate in questi giorni sono legate alle recedenti modifiche del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) introdotte dal governo con il decreto sicurezza, che prevedono recente una multa tra i 1.🔗 Leggi su Open.online

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