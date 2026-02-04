Chiara Saraceno | Con i nuovi reati si criminalizza il dissenso

Chiara Saraceno avverte che le nuove leggi sui reati rischiano di criminalizzare il dissenso e la protesta. La sociologa denuncia una corsa a creare nuovi crimini, ma avverte che così si mette a rischio la libertà di espressione. Lei chiede attenzione a non trasformare le manifestazioni di opinione in reato.

«C’è una rincorsa a identificare nuovi crimini. Con il rischio della criminalizzazione del dissenso e della protesta. Di sicuro i violenti non saranno spaventati dal moltiplicarsi delle fattispecie criminali o dall’aumento delle pene. Il rischio è che si inneschi una spirale repressiva e di violenza, perché i facinorosi troveranno nuove motivazioni». Lo dice in un’intervista a La Stampa la sociologa Chiara Saraceno, parlando degli scontri di Torino. La criminalizzazione del dissenso. Secondo la docente «chi sostiene il diritto di protestare dovrebbe anche dire chiaramente che c’è un limite. La violenza di una minoranza cancella la voce e le ragioni della maggioranza, fino a favorire l’equazione manifestanti-violenti e la repressione non solo della violenza, ma anche del dissenso, che sembra l’obiettivo di questo governo».🔗 Leggi su Open.online

L'atto di Littizzetto rivolto alla Bongiorno evidenzia la delusione per l'introduzione del concetto di "dissenso" e la mancanza di una normativa chiara a tutela delle donne.

