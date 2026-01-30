Abbandonano rifiuti ingombranti incastrati dalle telecamere | mille euro di multa a testa

La polizia locale di Genova ha multato ieri sera decine di persone sorprese a lasciare rifiuti ingombranti in strada. Le telecamere hanno registrato i casi e le multe sono arrivate subito, fino a mille euro a testa. Continueranno i controlli per fermare questa abitudine scorretta.

Negli ultimi giorni gli agenti della polizia locale hanno intensificato i servizi di pattugliamento e le verifiche a Sestri Ponente Prosegue con determinazione l'attività della polizia locale di Genova contro l'abbandono illecito dei rifiuti, con controlli mirati su tutto il territorio cittadino. Negli ultimi giorni gli agenti hanno intensificato i servizi di pattugliamento e le verifiche a Sestri Ponente attraverso il sistema di videosorveglianza, ottenendo risultati significativi sul fronte della tutela ambientale e del decoro urbano. Nel corso delle operazioni sono stati accertati tre episodi di abbandono di rifiuti ingombranti, avvenuti senza l'utilizzo di veicoli.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Genova Rifiuti

Un blitz della polizia locale di Muggia ha portato all'identificazione di due persone responsabili di aver abbandonato rifiuti in modo illecito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Genova Rifiuti

Argomenti discussi: Abbandono di rifiuti, denunciate due persone.

Sestri Ponente, abbandonano rifiuti per strada: multati in ottoTolleranza zero da parte della Polizia Locale contro i ‘furbetti della spazzatura’ con sanzioni anche da mille euro. Assessora Viscogliosi: Controlli costanti. Chi sporca paga Che sarebbe stata ... lavocedigenova.it

Incivili che abbandonano rifiuti: è pugno duro, 19 multe con fermo del veicoloControlli della polizia locale nell'area di via Spallanzani, da tempo trasformata in una vera e propria discarica abusiva con materassi, mobili e divani. L'assessora Viscogliosi: Chi infrange le rego ... genovatoday.it

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Buon pomeriggio, vorrei segnalare lo stato di degrado di Via Luigi Avellino. Sono mesi che si abbandonano rifiuti di ogni genere che aumentano con il passare dei giorni. Ho chiesto di ripulire la zona e curare la pulizia della str - facebook.com facebook