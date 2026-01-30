Abbandonano rifiuti ingombranti incastrati dalle telecamere | mille euro di multa a testa

La polizia locale di Genova ha multato ieri sera decine di persone sorprese a lasciare rifiuti ingombranti in strada. Le telecamere hanno registrato i casi e le multe sono arrivate subito, fino a mille euro a testa. Continueranno i controlli per fermare questa abitudine scorretta.

Negli ultimi giorni gli agenti della polizia locale hanno intensificato i servizi di pattugliamento e le verifiche a Sestri Ponente Prosegue con determinazione l'attività della polizia locale di Genova contro l'abbandono illecito dei rifiuti, con controlli mirati su tutto il territorio cittadino. Negli ultimi giorni gli agenti hanno intensificato i servizi di pattugliamento e le verifiche a Sestri Ponente attraverso il sistema di videosorveglianza, ottenendo risultati significativi sul fronte della tutela ambientale e del decoro urbano. Nel corso delle operazioni sono stati accertati tre episodi di abbandono di rifiuti ingombranti, avvenuti senza l'utilizzo di veicoli.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

