FIRENZE – Urge una distinzione chiara tra la segnaletica dei varchi per la Ztl e i varchi relativi allo Scudo Verde nel territorio comunale di Firenze. A chiederlo, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato sul tema una mozione. “Il Comune di Firenze – ricorda – ha adottato nel tempo misure di regolazione del traffico urbano, tra cui le Zone a Traffico Limitato (ZTL), ma recentemente è stato introdotto il sistema denominato Scudo Verde, con finalità ambientali e di controllo delle emissioni, che prevede ulteriori varchi e sistemi di monitoraggio. La presenza di molteplici tipologie di varchi, con finalità diverse, rappresenta un elemento di complessità per gli utenti della strada. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, caos ai varchi fra Ztl e scudo verde: Marco Stella (Forza Italia) chiede al Comune di “fare chiarezza”

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