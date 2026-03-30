Nel fine settimana, i carabinieri hanno effettuato controlli in vari ristoranti, bar ed esercizi commerciali nell’area di Gallipoli. Durante le verifiche sono state contestate sanzioni per un totale superiore a 32 mila euro a causa di irregolarità legate al lavoro. Le ispezioni hanno coinvolto diverse attività commerciali con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative sul lavoro.

Denunciati dai carabinieri il titolare di un autolavaggio e la responsabile di un’attività di ristorazione. Segnalato anche un giovane indiano irregolare sul territorio nazionale LECCE – Ristoranti, bar ed esercizi commerciali sono stati “visitati” nel fine settimana dai carabinieri. Il bilancio include ammende per oltre 32mila euro e denunce. Le attività di controllo sono state fatte dai militari della compagnia di Gallipoli e delle stazioni dei paesi limitrofi alla città ionica, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce. Un 37enne, titolare di un autolavaggio, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per aver occupato, in nero, un lavoratore che non era possibile assumere regolarmente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Lavoro irregolare, controlli nell’area di Gallipoli: oltre 32mila euro di sanzioni

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