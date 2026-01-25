Nella serata di ieri, i Carabinieri di Benevento hanno arrestato un 37enne accusato di aver aggredito un uomo di 68 anni, colpendolo ripetutamente al volto con calci e pugni. L’uomo, rimasto gravemente ferito, è attualmente in prognosi riservata. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di intervenire tempestivamente, garantendo l’arresto dell’aggressore e la tutela della vittima.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento traevano in arresto un 37enne di Benevento, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravissime. In particolare, a seguito di segnalazione per una violenta lite tra due persone nel rione Libertà, i Carabinieri intervenivano prontamente sul posto, accertando che un 68enne di Benevento era stato già trasportato presso il locale Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Pio”, dove versava in prognosi riservata e in pericolo di vita a causa di gravi lesioni alla testa e, nella nottata, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Calci e pugni al volto, 68enne in prognosi riservata: arrestato l’aggressore

Leggi anche: Lite in strada finisce a coltellate. Un ferito in prognosi riservata, arrestato l’aggressore

Donna di 31 anni ferita a coltellate: arrestato il marito. Lei è in prognosi riservataUna donna di 31 anni è stata ferita a coltellate dal marito di 43 anni nella loro abitazione a Muggiò, Monza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ragazzine prese a calci e pugni sulla via di scuola: l'agguato alla fermata del bus in Bolognina; I genitori sgridano il figlio al ristorante: vengono presi a calci e pugni da 4 clienti; Aggressione a Bologna: torna al pronto soccorso con un coltello e rifila calci e pugni ai sanitari. Condannato a 6 mesi; Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madre.

Calci e pugni al volto di un 68enne anche mentre è a terra, arrestato un 38enneBenevento. E' accaduto in via Pellico, intervento dei carabinieri ... msn.com

Attesa in ospedale troppo lunga, medico aggredito con calci e pugni da un pazienteMedico aggredito in ospedale a Roma: carabinieri arrestano il paziente, sindacato denuncia violenze sistemiche al personale sanitario. blitzquotidiano.it

rissa notturna in viale xx settembre: tre giovani si affrontano a calci e pugni attorno alle 2, urla che svegliano i residenti. zona fortunatamente quasi vuota. VIDEO all'interno dell'articolo - facebook.com facebook

Ragazzine prese a calci e pugni sulla via di scuola: l'agguato alla fermata del bus in Bolognina x.com