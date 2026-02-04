Cade dal solaio di un edificio in costruzione ricoverato con prognosi riservata un 34enne

Un operaio di 34 anni di Campi Salentina è caduto dal solaio di un edificio in costruzione a Sant’Isidoro, nel Nardò. È stato portato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove i medici gli hanno riservato una prognosi riservata. La polizia indaga sui dettagli dell’incidente.

SANT'ISIDORO (Nardò) – Un operaio di 34 anni, di Campi Salentina, si trova ricoverato in gravi condizioni al "Vito Fazzi" di Lecce a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in località Sant'Isidoro, sul litorale di Nardò.L'uomo era impegnato in opere di impermeabilizzazione di.

