Firenze controlli antidroga | cinque arresti in una settimana tra le Cascine e Novoli

Durante l'ultima settimana a Firenze, la polizia ha effettuato controlli antidroga nelle zone delle Cascine e di Novoli, portando all'arresto di cinque persone. Le operazioni sono state svolte con servizi di pattuglia straordinari e mirati, finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle identità degli arrestati o ai dettagli delle operazioni.

FIRENZE – Nell’ultima settimana, durante servizi straordinari di controllo del territorio a Firenze, la polizia ha arrestato cinque persone. L’attività si è concentrata in luoghi di aggregazione nelle zone del centro, parco delle Cascine e aree limitrofe, zona di Novoli. Il Reparto Prevenzione Crimine Toscana ha arrestato un cittadino tunisino di 34 anni per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso mentre gettava degli involucri prima di un controllo di polizia in via Borgo Pinti, rinvenendo 4 involucri di 4,83 gr di cocaina e la somma di 370 euro. Durante servizi di osservazione, personale della Squadra Mobile ha arrestato due uomini per spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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