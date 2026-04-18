Firenze caos nei viali | nuovi cantieri tramvia dal 20 aprile

A partire da lunedì 20 aprile, la circolazione sui viali principali di Firenze sarà interessata da modifiche significative a causa dell’avanzamento dei lavori per la linea 3 della tramvia. Diversi tratti stradali saranno interessati da nuovi cantieri, con conseguenti cambiamenti nelle rotte e possibili rallentamenti. La presenza di operai e macchinari lungo le carreggiate renderà necessario un aggiornamento costante sulle variazioni temporanee della viabilità.

Dal prossimo lunedì 20 aprile, la viabilità di diversi viali fiorentini subirà trasformazioni radicali a causa dell’avanzamento dei lavori per la linea 3.2.1 del tram verso Bagno a Ripoli. Le operazioni, che mirano al completamento della sede tranviaria e alla posa dei binari, interesseranno i tratti di Viale Matteotti, Viale Gramsci, Viale Giovine Italia e Viale Europa, con potenziali ripercussioni sul flusso veicolare cittadino. La nuova configurazione dei flussi in Viale Matteotti e Viale Gramsci. L’evoluzione del cantiere prenderà il via nelle ore serali di lunedì 20 aprile, precisamente dalle 21:00, con un intervento esteso su Viale Matteotti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze, caos nei viali: nuovi cantieri tramvia dal 20 aprile La viabilità di Firenze si rinnova con la tranvia della linea 3 Notizie correlate Leggi anche: Tramvia, da lunedì nuovi cantieri per la sede tranviaria sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed Europa Firenze, caos traffico: code fra via Senese e via del Gelsomino e per i cantieri della tramvia in zona piazza BeccariaFIRENZE – Di nuovo nel caos, il traffico a Firenze: di prima mattina e anche nella parte centrale di oggi, 11 marzo 2026.