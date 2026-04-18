FiPiLi torna al suo posto il ponte mobile dei Navicelli

Dopo quarantadue giorni di interventi continui, il ponte mobile dei Navicelli sulla strada FiPiLi è stato riposizionato nella sua posizione originale. Durante il periodo, sono state eseguite diverse operazioni di montaggio e smontaggio, coinvolgendo numerosi mezzi e personale specializzato. La fase finale ha portato al ripristino completo della struttura, consentendo la riapertura della carreggiata senza ulteriori restrizioni.

LIVORNO – Quarantadue giorni di lavoro ininterrotto, centinaia di operazioni coordinate tra istituzioni, imprese e autorità portuali, con la puntuale regia della Città Metropolitana di Firenze che gestisce l’arteria stradale FiPiLi per la Regione Toscana: domani (19 aprile) a partire dalle 12, il ponte mobile levatoio Navicelli, snodo fondamentale della strada di grande comunicazione FiPiLi al confine tra Livorno e Pisa, compie il passo più atteso. Con l’ausilio di grandi gru, l’impalcato completamente rinnovato verrà sollevato dalla chiatta navale, il cui allestimento è stato completato sabato, e riposizionato nella sua sede sopraelevata. “Un momento atteso, tanto tecnico quanto simbolico – sottolinea Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana delegata alla FiPiLi – Il ponte torna a essere il ponte, pienamente”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - FiPiLi, torna al suo posto il ponte mobile dei Navicelli Notizie correlate FiPiLi, ponte mobile riallineato dopo il cedimentoLIVORNO – Il ponte mobile sulla FiPiLi va verso la riapertura dopo il cedimento del meccanismo di sollevamento registrato nei giorni scorsi. Fipili, cede viadotto mobile Livorno: viabilità deviata sul ponte Mogadiscio. Ecco quando riapreLa Città Metropolitana di Firenze, ente proprietario della Fipili e Avr, gestore della manutenzione, fanno sapere in serata attraverso una nota che... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Incidente sulla FiPiLi, furgone si ribalta e blocca la carreggiata in superstrada. Incidente in Fipili oggi a Montopoli: vari veicoli coinvolti, arriva Pegaso. Traffico in tiltAccadde intorno alle 9.30 in direzione Livorno sulla strada di grande comunicazione. Mobilitati il 118 e i vigili del fuoco. Diversi disagi per gli automobilisti, con code anche verso Firenze ... msn.com FiPiLi, un’altra estate di passione. Ma nel 2027 partiranno i lavoriL’assessore Boni annuncia a tempo zero la formazione della nuova società della Regione ’Toscana strade’. Sono già stato destinati 10 milioni di euro. Ma sul pedaggio per i Tir difficilmente si torne ... lanazione.it