Fioriscono le azalee a Piazza di Spagna | 200 piante bianche e rosa sull'iconica scalinata di Trinità dei Monti
A Piazza di Spagna, sulla scalinata di Trinità dei Monti, sono state posizionate circa 200 azalee di colore bianco e rosa, provenienti dal semenzaio di San Sisto. Le piante sono state sistemate recentemente e rimarranno in esposizione fino al mese di maggio. La fioritura delle azalee rappresenta un evento che attira l’attenzione dei visitatori e degli appassionati di giardinaggio.
Sono tornate le azalee del semenzaio di San Sisto sulla scalinata di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna: resteranno fino a maggio. È una tradizione antica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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