Fioriscono le azalee a Piazza di Spagna | 200 piante bianche e rosa sull'iconica scalinata di Trinità dei Monti

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piazza di Spagna, sulla scalinata di Trinità dei Monti, sono state posizionate circa 200 azalee di colore bianco e rosa, provenienti dal semenzaio di San Sisto. Le piante sono state sistemate recentemente e rimarranno in esposizione fino al mese di maggio. La fioritura delle azalee rappresenta un evento che attira l’attenzione dei visitatori e degli appassionati di giardinaggio.

Sono tornate le azalee del semenzaio di San Sisto sulla scalinata di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna: resteranno fino a maggio. È una tradizione antica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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