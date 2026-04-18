Fioriscono le azalee a Piazza di Spagna | 200 piante bianche e rosa sull'iconica scalinata di Trinità dei Monti

A Piazza di Spagna, sulla scalinata di Trinità dei Monti, sono state posizionate circa 200 azalee di colore bianco e rosa, provenienti dal semenzaio di San Sisto. Le piante sono state sistemate recentemente e rimarranno in esposizione fino al mese di maggio. La fioritura delle azalee rappresenta un evento che attira l’attenzione dei visitatori e degli appassionati di giardinaggio.