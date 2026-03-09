Folle fuga a 200 all'ora sull'asse mediano di Napoli | due 20enni tentano di speronare i carabinieri

Due giovani di 20 anni hanno tentato di speronare i carabinieri durante un inseguimento ad alta velocità sull'asse mediano di Napoli. La fuga è avvenuta tra Arzano, Casoria, Giugliano, Casavatore e Secondigliano, con i veicoli che hanno raggiunto i 200 all’ora. Le forze dell’ordine hanno inseguito i veicoli per diverse zone della città durante l’episodio.

Inseguimento ad alta velocità sull'asse mediano tra Arzano, Casoria, Giugliano, Casavatore e Secondigliano. Arrestati due napoletani di 19 e 20 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

