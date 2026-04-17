Azalee a Piazza di Spagna una tradizione lunga due secoli | 340 esemplari per la primavera 2026

Ogni primavera, Piazza di Spagna si riempie di azalee, un evento che dura da circa due secoli. Per la stagione 2026, sono stati pianificati circa 340 esemplari di queste piante, che decorano la famosa scalinata di Trinità dei Monti. L'abbellimento floreale rappresenta una tradizione consolidata, con le azalee che ogni anno contribuiscono a creare un’atmosfera speciale nella piazza.

Ogni anno, con l’arrivo della primavera, Piazza di Spagna torna a vestirsi di colori grazie alle azalee che riescono a trasformare la Scalinata di Trinità dei Monti in uno spettacolo unico. Per il 2026 sono 340 gli esemplari protagonisti di una tradizione che affonda le radici in oltre due secoli di storia, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione. LEGGI ANCHE: «Mettersi in relazione con lo spazio»: l’esperienza radicale di ‘PaperNorthern Lights’ Roma, le azalee in Piazza di Spagna: una tradizione storica tra bellezza e cura. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La presenza delle azalee a Piazza di Spagna è una consuetudine che risale all’Ottocento, con piante provenienti dal Semenzaio di San Sisto, attivo sin dal 1814.🔗 Leggi su Funweek.it

Notizie correlate

Faenza avvia la collaborazione con le altre città creative Unesco. Il sindaco: "Il riconoscimento di una storia lunga secoli"Dopo il riconoscimento ottenuto il 31 ottobre 2025 e l’ingresso nella rete mondiale delle Città creative Unesco, Faenza ha avviato le prime attività...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Torna la mostra delle azalee a Piazza di Spagna; Roma: a Piazza di Spagna tornano le azalee sulla scalinata di Trinità dei Monti - Radio Globo; Roma: tornano le azalee sulla Scalinata di Trinità dei Monti.; Roma, Alfonsi: Ritorna la mostra delle azalee a cura del Servizio Giardini di Roma Capitale.

Azalee a Piazza di Spagna, una tradizione lunga due secoli: 340 esemplari per la primavera 2026A primavera Piazza di Spagna si colora con 340 azalee: una tradizione secolare che trasforma Trinità dei Monti in uno spettacolo unico. funweek.it

Leone XIV: a piazza di Spagna, ispira nuove intuizioni alla Chiesa di RomaIspira nuove intuizioni alla Chiesa che in Roma cammina e alle Chiese particolari che in ogni contesto raccolgono le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei nostri contemporanei, dei ... agensir.it

La Barcaccia di Piazza di Spagna. Buonanotte #Roma - facebook.com facebook

Fino alle prime settimane di maggio, Trinità di Monti esplode di colori. Anche quest’anno, le azalee del semenzaio di San Sisto sono esposte a Piazza di Spagna. Due le varietà: le “bianche di Spagna” e le azalee di varietà “fenicia”. Info ow.ly/8SF850YKvy x.com