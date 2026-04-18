Sabato 18 aprile presso il 'Giardino dei ciliegi' di via dell'Agnolo 5, si terrà la presentazione del libro 'Sto leggendo'. L'evento vedrà la partecipazione di Alessandra Vannoni, Martha Canfield, Giuseppe Baldassarre e Fiorella Falteri. Si tratta di un'occasione per conoscere il nuovo libro attraverso un incontro pubblico presso la libreria. La presentazione si svolgerà nel tardo pomeriggio, con ingresso libero.

Firenze, 18 aprile 2026 - Al 'Giardino dei ciliegi' di via dell'Agnolo 5, Alessandra Vannoni, Martha Canfield e Giuseppe Baldassarre, insieme a Fiorella Falteri, presenteranno sabato 18 aprile 'Sto leggendo' (ed. Polistampa), un accurato lavoro di ricognizione di lettere e note critiche di Alberta Bigagli (1928-2017), scritte per rispondere a o recensire poeti e narratori con cui era in contatto. Qui sono proposti 236 tra lettere e approfondimenti apparsi su rivista, non di rado in forma di poesia e che sono una bella grammatica per la lettura di autori contemporanei, da Franca Alaimo a Mariella Bettarini a Paolo Codazzi, Maria Grazia Coianiz, Roberto R.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorisce la ricerca di Bigagli al 'Giardino dei ciliegi'

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