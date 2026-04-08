Tamerice come coltivarla in giardino e quando fiorisce

La tamerice è una pianta che si adatta a condizioni di terreno povero, vento forte e siccità, trovando spesso crescita anche in ambienti difficili. La sua fioritura avviene in determinati periodi dell’anno, che variano a seconda della specie e delle condizioni climatiche. La coltivazione in giardino richiede poche cure e può essere praticata anche in zone con salmastro. La pianta si sviluppa bene anche in terreni poco fertili, dimostrando una certa resistenza alle condizioni avverse.

Alcune piante che sembrano quasi prosperare quando le condizioni si fanno difficili: terreni poveri, vento forte, siccità, salmastro. La tamerice è esattamente questo tipo di pianta: la si trova lungo le coste, nei giardini battuti dalla brezza marina, nei terreni sabbiosi dove molte altre non durerebbero una stagione. In primavera si copre di fiori rosa così leggeri e abbondanti da sembrare quasi irreale, considerando da dove viene e cosa riesce a sopportare: scopriamo tutto. Cos’è la tamerice, le caratteristiche. Appartiene alla famiglia delle Tamaricaceae e le specie sono tantissime – più di settanta – dai piccoli arbusti agli alberi che in condizioni davvero favorevoli arrivano anche a 15 metri. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tamerice, come coltivarla in giardino e quando fiorisce Un aiuto al Chianelli. Con Verde Speranza ’fiorisce’ il giardinoCon l’iniziativa “Verde Speranza” un aiuto al Comitato per la vita ’Daniele Chianelli’. Forsizia, come curarla, dove piantarla e quando fiorisceVerso la fine di febbraio, quando il giardino si sta per risvegliare ma i colori sembrano ancora lontani, succede qualcosa di inaspettato: sui rami...