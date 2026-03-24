Con l’iniziativa “Verde Speranza” un aiuto al Comitato per la vita ’Daniele Chianelli’. La donazione alla residenza che ospita, senza costi di affitto, i pazienti in terapia oncologica e i loro familiari, arriva da parte di Unicoop Etruria, al termine del progetto che ha coinvolto da marzo a dicembre 2025 i supermercati Coop di tutta Italia. Grazie alla vendita di rose, calle, azalee a supporto di tante associazioni attive sui singoli territori in cui operano le diverse Cooperative, in ambito della ricerca sulle cure oncologiche e progetti di prevenzione, sono stati raccolti 5.769 euro. Soldi che saranno investiti per arredare il giardino pensile e regalare ai pazienti qualche ora di relax. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un aiuto al Chianelli. Con Verde Speranza ’fiorisce’ il giardino

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