Fiorentina fratello di Kean | Moise ha la tibia messa male Dovrebbe fermarsi E’ anche deluso per il Mondiale perso

Un aggiornamento sulla condizione di Moise Kean: il fratello del calciatore ha dichiarato che la tibia dell’attaccante è gravemente compromessa e che dovrebbe fermarsi, aggiungendo che Kean è deluso per aver perso la possibilità di partecipare al Mondiale. Secondo quanto riferito, la diagnosi sulla sua condizione fisica è più grave di quanto si possa pensare, e le voci diffuse dalla gente non corrispondono alla realtà dello stato di salute del giocatore.