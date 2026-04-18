Fiorentina fratello di Kean | Moise ha la tibia messa male Dovrebbe fermarsi E’ anche deluso per il Mondiale perso
Un aggiornamento sulla condizione di Moise Kean: il fratello del calciatore ha dichiarato che la tibia dell’attaccante è gravemente compromessa e che dovrebbe fermarsi, aggiungendo che Kean è deluso per aver perso la possibilità di partecipare al Mondiale. Secondo quanto riferito, la diagnosi sulla sua condizione fisica è più grave di quanto si possa pensare, e le voci diffuse dalla gente non corrispondono alla realtà dello stato di salute del giocatore.
FIRENZE – “Moise ha la tibia messa male per davvero, la gente parla ma non sa quale sia la sua reale condizione fisica. Per recuperare definitivamente dovrebbe stare fermo per due o tre mesi; invece gioca con le infiltrazioni perché vuol dare una mano alla squadra e fare la sua parte”. Lo ha detto Giovanni Kean, fratello dell’attaccante della Fiorentina e della Nazionale, Moise, nel corso di una diretta sul canale social Twitch. Il numero 20 gigliato da diversi mesi convive con un fastidio ad una tibia che, recentemente, gli ha fatto anche saltare la doppia sfida contro il Crystal Palace, valida per i quarti di finale della Conference League. “Lui – ha concluso Giovanni Kean – sta provando una grande delusione ed amarezza per non essersi qualificato al Mondiale, un sogno che come tutti i giocatori coltivava sin da bambino”.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Fiorentina, fratello di Kean: Moise ha la tibia messa male. Dovrebbe fermarsi. E’ anche deluso per il Mondiale persoMoise Kean (foto ACF FIORENTINA) FIRENZE - Moise ha la tibia messa male per davvero, la gente parla ma non sa quale sia la sua reale condizione fisica. firenzepost.it
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