McTominay dovrebbe fermarsi ne ha giocate 18 di fila ma domani c’è la Fiorentina

Scott McTominay dovrebbe fermarsi, ma non ci riesce. Ha giocato 18 partite di fila e domani c’è la sfida contro la Fiorentina. Il tecnico lo tiene in campo, anche se la stanchezza si fa sentire, e l’allenamento di oggi non ha fatto che confermare la sua presenza nella formazione titolare. La sua presenza sarà determinante per la partita, anche se il rischio di infortuni cresce ad ogni partita giocata di fila.

Scott McTominay è in riserva. Da tempo la spia rossa si è accesa. Ma lo scozzese non può fermarsi. Si gioca ogni tre giorni. C'è anche, però, il rischio che accada qualcosa. Sarà Conte a decidere, domani al Maradona c'è la Fiorentina. Riparte il campionato e c'è da blindare almeno il quarto posto che garantirebbe ai conti del club di respirare con la conquista della partecipazione alla prossima Champions League. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Da verificare soprattutto le condizioni di Scott McTominay, reduce per colpa dell'emergenza dalla diciottesima partita di fila da titolare e stremato dopo la sfortunata battaglia contro il Chelsea.

