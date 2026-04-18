Fiorello a scuola | tra sfide globali e l’ironia su Trump e il cibo

Lo showman italiano ha fatto visita all’Istituto Dante Alighieri di Roma, incontrando gli studenti del liceo frequentati dalla figlia. Durante l’evento, ha affrontato temi legati alle sfide globali e ha scherzato su alcune figure pubbliche, tra cui l’ex presidente degli Stati Uniti. La visita è stata spontanea e ha coinvolto gli studenti in conversazioni su argomenti attuali e questioni di interesse sociale.

Lo showman Fiorello si è recato inaspettatamente presso l’Istituto Dante Alighieri di Roma, dove ha incontrato gli studenti frequentati da Angelica, sua figlia. Durante il colloquio con i giovani, il mattatore siciliano ha condiviso riflessioni profonde sul momento storico attuale e ha lanciato messaggi di incoraggiamento rivolti alle nuove generazioni, toccando anche temi legati alla politica internazionale e a una recente battuta riguardante Meloni. Il messaggio di speranza per le nuove generazioni. Entrando nelle mura scolastiche del Dante Alighieri, l’artista ha cercato un contatto diretto con la realtà dei ragazzi, descrivendo come la bellezza risieda proprio nella capacità di scorgere le aspirazioni e le proiezioni future negli occhi degli studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiorello a scuola: tra sfide globali e l’ironia su Trump e il cibo Notizie correlate Gusto – Il vino italiano tra eccellenza e sfide globaliLa 58esima edizione di Vinitaly è l’occasione per fare il punto su uno dei simboli del nostro agroalimentare: il vino. Sicurezza, sfide globali e nuove minacce: a Pescara il confronto sul futuro tra intelligence e tecnologiaAppuntamento nella sala Figlia di Iorio della Provincia enerdì 10 aprile alle 17. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Blitz di Fiorello...a scuola: Trump ci abbandona? Ha bisogno di noi; Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza. Lei risponde prima con un messaggio: Sono impegnata. Che succede?, poi arriva un vocale con uno ciaoooo; Fiorello chiama Meloni in diretta durante La Pennicanza. La risposta della premier; Fiorello chiama la vera Giorgia Meloni, lei risponde: Che succede?. Blitz di Fiorello...a scuola: Trump ci abbandona? Ha bisogno di noiAGI - Le cose belle della vita sono queste: quando vai a parlare con i ragazzi e vedi nei loro occhi i sogni, le speranze. Così Rosario Fiorello, uscendo dall'Istituto Dante Alighieri in Via Cassiod ... msn.com Fiorello: 'In bocca al lupo ai giovani della Scuola di giornalismo di Perugia'Botta e risposta tra Fiorello e i giovani praticanti della Scuola di giornalismo di Perugia. Lo showman siciliano, in compagnia dell'inseparabile Fabrizio Biggio, irrompe in collegamento video al ... ansa.it Buonasera. Oggi mi sono arrivati i saluti di Rosario Fiorello in diretta nel programma "La pennicanza" su Rai Radio2. Fiore ancora una volta mi ha definito "il conduttore principe del Regno delle Due Sicilie" e poi ha spiegato a #FabrizioBiggio il corretto uso de - facebook.com facebook Fiorello chiama tre volte Meloni e lei invia un messaggio: «Sono impegnata che succede». Poi: «Ciaooooo!» x.com