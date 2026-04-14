Gusto – Il vino italiano tra eccellenza e sfide globali

La 58esima edizione di Vinitaly si è svolta recentemente, offrendo una panoramica sulle produzioni vinicole italiane. L’evento ha riunito produttori, distributori e professionisti del settore, evidenziando le caratteristiche e le tendenze del vino italiano. Durante la fiera sono stati presentati nuovi prodotti e analizzati i mercati internazionali, in un momento di sfide e opportunità per il settore vitivinicolo.

La 58esima edizione di Vinitaly è l’occasione per fare il punto su uno dei simboli del nostro agroalimentare: il vino. Il vino non è solo un prodotto, è cultura, paesaggio, relazione; è simbolo di incontro e dialogo, come sottolinea Gioacchino Bonsignore, che lo definisce un messaggero di pace. Dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al presidente di Federdoc, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi; dal presidente dell’Associazione Italiana Sommelier, Sandro Camilli, a Bruno Bertero, direttore generale Food & Wine Tourism Forum, questo numero di Gusto contribuisce a delineare le prospettive del settore vitivinicolo, ma anche le sfide globali da affrontare: tra le altre, tensioni geopolitiche, evoluzione delle scelte dei consumatori, cambiamento climatico.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gusto – Il vino italiano tra eccellenza e sfide globali Inaugurato Vinitaly, le nuove rotte e le sfide globali del vinoVerona riafferma con forza il suo ruolo di baricentro dell'enologia mondiale con l'apertura della 58esima edizione di Vinitaly nel quartiere... Economista italiano Stefano Scarpetta alla guida dell’Ocse: nuove sfide globali e ruolo chiave per l’Italia.L’economista italiano Stefano Scarpetta è stato nominato capo economista dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), un... Qualità, gusto, tradizione. Questo è ciò che si può trovare in un solo calice di bicchiere di vino. Oggi infatti ho avuto il piacere di partecipare a Vinitaly ed esplorare la galassia enologa della mia terra conoscendo personalmente i rappresentanti di ciascuna ca - facebook.com facebook Vinitaly, la scommessa Puglia: «Un’altra dimensione del gusto» x.com